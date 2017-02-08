Запорізька обласна рада є надійним партнером будівництва мостових переходів через Дніпро

Деталі лютого 08, 2017

Зведення автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжі після тривалої перерви було відновлено в вересні 2016 року. Це вдалося завдяки фінансуванню з державного, обласного та бюджету міста Запоріжжя.

В 2016 році в цілому освоєно коштів на суму 53,0 млн. грн.. З передбачених державним бюджетом 226,9 млн. грн. освоєно 16,359 млн. грн..

Із передбачених в міському бюджеті Запоріжжя 40,0 млн. грн.. освоєно 12,52 млн. грн..

Із передбачених в обласному бюджеті 20,0 млн. грн. освоєно 19,890 млн. грн.. Таким чином, в будівництво мостів через Дніпро в обласному центрі найбільші капіталовкладення зроблені Запорізькою обласною радою.

Крім цього, за рахунок держбюджету погашено кредиторську заборгованість за виконані у 2014 році роботи в розмірі 4,237 млн. грн..

Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак і депутатський корпус Запорізької обласної ради запевнили, що докладатимуть максимум зусиль для продовження фінансування об’єкту, який має стратегічне значення для всього регіону.