Wednesday, February 08, 2017
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Запорізька обласна рада є надійним партнером будівництва мостових переходів через Дніпро

Деталі
лютого 08, 2017

Зведення автотранспортної магістралі через річку Дніпро в місті Запоріжжі після тривалої перерви було відновлено в вересні 2016 року. Це вдалося завдяки фінансуванню з державного, обласного та бюджету міста Запоріжжя.
В 2016 році в цілому освоєно коштів на суму 53,0 млн. грн.. З передбачених державним бюджетом 226,9 млн. грн. освоєно 16,359 млн. грн..
Із передбачених в міському бюджеті Запоріжжя 40,0 млн. грн.. освоєно 12,52 млн. грн..
Із передбачених в обласному бюджеті 20,0 млн. грн. освоєно 19,890 млн. грн.. Таким чином, в будівництво мостів через Дніпро в обласному центрі найбільші капіталовкладення зроблені Запорізькою обласною радою.
Крім цього, за рахунок держбюджету погашено кредиторську заборгованість за виконані у 2014 році роботи в розмірі 4,237 млн. грн..
Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак і депутатський корпус Запорізької обласної ради запевнили, що докладатимуть максимум зусиль для продовження фінансування об’єкту, який має стратегічне значення для всього регіону.

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