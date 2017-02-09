Обласна рада націлена на вирішення інфраструктурних і соціальних проблем Великобілозерського району

Деталі лютого 09, 2017

З головними проблемами Великобілозерського району під час робочої поїздки ознайомився перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков.

Серед об’єктів, які потребують негайної уваги від влади, - полігон твердих побутових відходів у с.Велика Білозерка, комунальні заклади Великобілозерьскої районної ради «Великобілозерська центральна районна лікарня» та «Великобілозерський центр первинної медико-санітарної допомоги».

На полігоні твердих побутових відходів будівельні роботи ведуться з 2011 року й більша частина робіт завершена, також частково придбана необхідна спеціальна техніка. За словами Єгора Семенкова, на полігоні, який в майбутньому може обслуговувати Великобілозерський район, частину Василівського району та території, що знаходяться поруч, потрібно усунути недоліки та передати на баланс територіальної громади. Прохання громади щодо придбання необхідної техніки буде розглядатися депутатами обласної ради.

- Це не єдина недобудова в Запорізькій області, подібна ситуація і в Камянко-Дніпровському районі, і в Гуляйпільському. Депутати мають розуміти всю ситуацію для прийняття уніфікованих рішень та скорішого завершення будівництва на території всієї області, - відзначив Єгор Семенков.

Центральна районна лікарня та центр ПМСД знаходяться на одній території. Лікарня розташована в окремих корпусах: 4 одноповерхових та одне триповерхове приміщення поліклініки, приміщення господарського призначення. Ремонтні роботи, яких потребують всі приміщення лікарні, проводяться й частково покращують умови перебування лікарів та пацієнтів. Окрім проблем зі станом будівель, лікарня та центр ПМСД мають потребу в медичному персоналі та оснащенні.

Працівники територіального відділення комунальної установи «Територіальне медичне об'єднання «Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Запорізької обласної ради, який також розташований на території лікарні, сподіваються на переведення до іншої будівлі через незадовільний стан теперішнього приміщення, але загалом задоволені умовами праці, наявним матеріально-технічним оснащенням та медичним обладнанням.

Перший заступник голови облради разом із депутатами Запорізької обласної ради, які закріпленні за територією Великобілозерського району, - Іриною Гуцуляк та Олександром Григорчуком - також відвідали Великобілозерське відділення комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної ради. Водонапірна башта подає населенню якісну воду з глибини 60 м, дане відділення водоканалу обслуговує 10 свердловин.

Працівники Великобілозерського експлуатаційного цеху водопостачання звернули увагу членів робочої поїздки на потребу ремонту приміщень та ще існуючу поточну заборгованість заробітної платні, але відзначили, що минулого року майже піврічна заборгованість була погашена за рахунок виділення коштів з обласного бюджету й розпочалося планування роботи з модернізації мереж.

На думку Єгора Семенкова, є маркери, які свідчать про покращення роботи цього комунального підприємства.