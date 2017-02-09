ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» інвестує у розвиток інфраструктури на території присутності

Деталі лютого 09, 2017

ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» видобуває залізну руду з високим вмістом заліза (до 62%) вже протягом 47 років. Ознайомитися з роботою підприємства та на власний досвід оцінити важкість праці гірняків під час робочої поїдки зміг перший заступник голови обласної ради Єгор Семенков.

Директор з персоналу підприємства, депутат Запорізької обласної ради Віталій Хрол зазначив, що на комбінаті працюють більше 4626 чоловік. Основними виробничими об’єктами є шахта «Експлуатаційна», де відбувається основний видобуток руди та шахта «Прохіднича», яка займається прохідкою майбутніх вироблень. В 2016 році випуск промислової продукції склав 4 512,2 тис. т.

- Унікальним наше підприємство є й через те, що ми - єдине гірничо-видобувне підприємство з підземним видобутком, яке закладає вироблений простір. Суміш відпрацьованої породи, цементу закладається в пустий простір для того, щоб в майбутньому не було просідання ґрунту та не було наслідків для навколишнього середовища, - відзначив Віталій Хрол.

Ринками збуту для підприємства є внутрішній ринок, зокрема, ПАТ «Запоріжсталь», металургійні заводи Маріуполя, та країни зарубіжжя, зокрема, Словаччина, Польша, Австрія, Чехія.

Комбінат планує в цьому році зробити перепуск підйомних сосудів та освоїти нові горизонти 940 та 1040. Перепуски робляться приблизно раз в 15 років. При цьому спостерігається зниження видобутої руди в середньому на 40%, але цього разу через впровадження нових інженерних методів вдасться зберегти показник у 4,5 млн. тонн на рік.

До речі, у 2016 році ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» витратив на інвестиційну діяльність з реструктуризації та технічного переоснащення виробництва 633 млн. 268,9 тис. грн.

Після перепуску підйомних сосудів планується введення в експлуатацію подрібнювально-дозаторного комплексу, завдяки чому робочі місця збільшаться майже на 190 чоловік. При цьому середня заробітна платня на підприємстві за 2016 рік склала близько 9500 грн., що на 12,2 % більше, ніж в 2015 році, і є найвищим показником в галузі. А введення в експлуатацію нового комплексу дає надію на збільшення заробітної платні протягом 2017 року.

Соціальна відповідальність комбінату розповсюджується не тільки на працівників, але й за межі підприємства, на мешканців м.Дніпрорудне та Василівського району. Так, протягом останніх двох років за рахунок підприємства побудовані дитячі та спортивні майданчики, надається допомога дитячим садкам та лікарням.

За словами Єгора Семенкова, підприємство на постійній основі допомагає налагоджувати соціальну інфраструктуру м.Дніпрорудне та оточуючих населених пунктів, зокрема в місцях проживання працівників - Василівському та Великобілозерському районах, стабільна виплата заробітної платні та її збільшення є позитивним фактором для мешканців території, а також це збільшує надходження до обласного бюджету. В минулому році «ЗЗРК» сплатив до державного бюджету 66 022,8 тис. грн., до місцевого – 341 605,0 тис. грн.

- Особисто мав нагоду спробувати ручний та машинний способи видобутку руди, які застосовуються на комбінаті. Вдалося відчути якими важкими зусиллями людей добувається економіка України, - відзначив Єгор Семенков та наголосив на необхідності шанувати мужню працю гірняків.

Працівники відзначають, що робота в шахті потребує професійних навиків та самовіддачі. Процес буріння для закладки вибухівки, проведення вибухових робіт, видобуток, перевезення від точки видобутку до подрібнювача вимагають високого професіоналізму, мужності та відваги від працівників ПрАТ «ЗЗРК».

На підприємстві створені належні умови праці та протягом багатьох років підтримуються високі соціальні стандарти. В перспективах трудового колективу – подальший професійний розвиток на комбінаті.