ПАТ "Запоріжвогнетрив": підсумки виробництва за січень 2017 року

Деталі лютого 09, 2017

У січні 2017 року ПАТ "Запоріжвогнетрив" збільшив обсяг виробництва неформованих вогнетривів на 62% в порівнянні з січнем 2016 року.



У січні 2017 року вироблено 622 тонни неформованих вогнетривів. У тому числі, 240 тонн вогнетривких бетонів і мас та 382 тонни утеплюючих і шлакотворних сумішей.

Найменування показника Одиниця вимірювання Січень 2016 р. Січень 2017 р. Січень 2017 р. до Січня 2016 р., тонн Січень 2017 р. до Січня 2016 р., % бетони і маси тонн 55 240 185 438 суміші тонн 329 382 53 116 всього тонн 384 622 239 162

Довідка:

Приватне акціонерне товариство " Запоріжвогнетрив " - найбільший український виробник вогнетривких виробів і матеріалів, продукція якого добре відома і має високий попит у споживачів на внутрішньому ринку і у багатьох країнах світу.

Підприємство випускає широкий асортимент продукції, який включає алюмосилікатні вироби (шамотні і високоглиноземисті), магнезійні вироби, а також неформовані вогнетриви. Основними споживачами продукції комбінату є підприємства металургійної промисловості.