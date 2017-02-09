ПАТ "Запоріжвогнетрив": підсумки виробництва за січень 2017 року

У січні 2017 року ПАТ "Запоріжвогнетрив" збільшив обсяг виробництва неформованих вогнетривів на 62% в порівнянні з січнем 2016 року.
У січні 2017 року вироблено 622 тонни неформованих вогнетривів. У тому числі, 240 тонн вогнетривких бетонів і мас та 382 тонни утеплюючих і шлакотворних сумішей.
|Найменування показника
|Одиниця вимірювання
|Січень 2016 р.
|Січень 2017 р.
|Січень 2017 р. до Січня 2016 р., тонн
|Січень 2017 р. до Січня 2016 р., %
|бетони і маси
|тонн
|55
|240
|185
|438
|суміші
|тонн
|329
|382
|53
|116
|всього
|тонн
|384
|622
|239
|162
Довідка:
Приватне акціонерне товариство " Запоріжвогнетрив " - найбільший український виробник вогнетривких виробів і матеріалів, продукція якого добре відома і має високий попит у споживачів на внутрішньому ринку і у багатьох країнах світу.
Підприємство випускає широкий асортимент продукції, який включає алюмосилікатні вироби (шамотні і високоглиноземисті), магнезійні вироби, а також неформовані вогнетриви. Основними споживачами продукції комбінату є підприємства металургійної промисловості.
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