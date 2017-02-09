Thursday, February 09, 2017
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ПАТ "Запоріжвогнетрив": підсумки виробництва за січень 2017 року

Деталі
лютого 09, 2017

У січні 2017 року ПАТ "Запоріжвогнетрив" збільшив обсяг виробництва неформованих вогнетривів на 62% в порівнянні з січнем 2016 року.


У січні 2017 року вироблено 622 тонни неформованих вогнетривів. У тому числі, 240 тонн вогнетривких бетонів і мас та 382 тонни утеплюючих і шлакотворних сумішей.

 

Найменування показника Одиниця вимірювання Січень 2016 р. Січень 2017 р. Січень 2017 р. до Січня 2016 р., тонн Січень 2017 р. до Січня 2016 р., %
бетони і маси тонн 55 240 185 438
суміші тонн 329 382 53 116
всього тонн 384 622 239 162

 

Довідка:
Приватне акціонерне товариство " Запоріжвогнетрив " - найбільший український виробник вогнетривких виробів і матеріалів, продукція якого добре відома і має високий попит у споживачів на внутрішньому ринку і у багатьох країнах світу.
Підприємство випускає широкий асортимент продукції, який включає алюмосилікатні вироби (шамотні і високоглиноземисті), магнезійні вироби, а також неформовані вогнетриви. Основними споживачами продукції комбінату є підприємства металургійної промисловості.

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