Держрезерв визначив пріоритетні напрямки розвитку на 2017 рік

Деталі лютого 09, 2017

Розвиток ІТ–інфраструктури, імплементація Директиви 2009/119/ЄС, а також зміна структури відомства та відмова від бюджетного фінансування державними організаціями – такі пріоритетні напрямки роботи визначив для себе на 2017 рік Держрезерв.

«Завершивши 2016 рік з позитивними результатами (всі КРІ’s були виконані майже на 100%), визначились з дорожньою картою своєї діяльності на 2017 рік. Завдання – важливі й зрозумілі, але від їх виконання залежить подальший розвиток та успішність реформ у всій системі Держрезерву України», – зазначив голова Державного агентства резерву України Вадим Мосійчук,

Зокрема, за його словами, в частині розвитку ІТ-інфраструктури планується активне продовження впровадження всіх процесів, розпочатих ще наприкінці 2016 року на державних підприємствах. Це дало змогу покращити ефективність роботи, налагодити та прискорити взаємодію з центральним офісом.

Ще одним, не менш важливим завданням як для Держрезерву, так і для країни в цілому, є імплементація Директиви 2009/119/ЄС. У 2016 році було розпочато роботу з консорціумом Kantor, який надає технічну допомогу у процесі її впровадження.

«Цього року разом з експертами, пошуком яких займається Kantor, маємо розробити законодавчу базу, модель фінансування накопичення та зберігання екстрених запасів нафти та нафтопродуктів, а також модель структури екстрених резервів», – наголосив голова відомства.

Загалом, на переконання Вадима Мосійчука, 2017 рік для Держрезерву буде роком трансформації, модернізації та консолідації, а результатом цих процесів має стати перехід державних організацій в державне підприємство, відмова від бюджетного фінансування, а також консолідація державних підприємств в єдину юридичну особу «Агрорезерв».

«Більшість з цих процесів на підприємствах та організаціях системи Держрезерву були розпочаті ще у 2016 році. Багато було зроблено, однак ще більше роботи попереду. Завдання дуже амбіційне, нелегке, а від того – не менш цікаве», – резюмував очільник Держрезерву.

Довідково

Держрезерв забезпечує збереження матеріальних резервів країни. З 39 підприємств Держрезерву, які працювали в 2015 році, мають залишитися 22. Решта будуть приватизовані або підлягатимуть процедурі банкрутства. Нині активно працюють 23 підприємства. В системі Держрезерву працюють понад 2,6 тисячі співробітників.