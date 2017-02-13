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Запорізький великий бізнес перерахував для армії 23 мільйони гривень

Деталі
лютого 13, 2017

У січні поточного року великі підприємства, які знаходяться на обслуговуванні в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків ГФС заплатили майже 23 мільйони гривень податку, спрямованого на підтримку армії. Керівник інспекції Роман Афонов відмітив стабільну динаміку надходжень військового збору.
"Соціальна значущість цього податку не викликає ніяких сумнівів, а тому я упевнений, що позитивна тенденція зберігатиметься і надалі, тим паче, що наша армія вимагає постійної уваги і безмежної підтримки з боку держави і громадян", - відмітив Роман Афонов. До речі, цього року армія від великого бізнесу Запоріжжя отримала на 2,4 мільйона гривень більше, ніж у січні минулого року.


Запорізьке управління Офісу великих платників

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