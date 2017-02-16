Thursday, February 16, 2017
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Перші 480 мільйонів гривень від запорізьких великих платників надійшли до бюджету

Деталі
лютого 16, 2017

Запорізькі великі підприємства упевнено почали 2017 рік і заплатили до бюджетів усіх рівнів більше 482 мільйонів гривень. Це майже на 33 мільйони більше надходжень січня минулого року.

Керівник Запорізького управління Офісу великих платників податків ДФС Роман Афонов підкреслив, що січневий вклад запорізького великого бізнесу до Державного бюджету складає майже 373 мільйони гривень. І тут варто зазначити надходження по акцизному податку - 113 мільйони гривень і податку на додану вартість - 234 мільйони.
В цілому, за словами Романа Петровича бюджетний рік запорізький великий бізнес почав з позитивною динамікою платежів податків і зборів, що дає підстави прогнозувати і позитивну динаміку по усьому року. Нагадаємо, що у 2016 році, підприємства, які обслуговуються в Запорізькому управлінні Офісу великих платників податків заплатили до бюджетів усіх рівнів більше 10 мільярдів гривень.

 

Запорізьке управління Офісу великих платників податків

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