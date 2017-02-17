У Запоріжжі обговорили проблеми збору і утилізації побутового сміття

Деталі лютого 17, 2017

У середу, 15 лютого, в Запоріжжі Агентство регіональних ініціатив організувало круглий стіл на тему: "Утилізація побутових відходів у Запоріжжі: проблеми і рішення".

У роботі круглого столу взяли участь член наглядової ради LET'S DO IT UKRAINE Ганна Радченко, заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимир Волобуєв, генеральний директор ТОВ "Умвельт Запоріжжя" Ігор Бурчак, директор ТОВ "Умвельт Запоріжжя" Антон Крайнюк, голова наглядової ради Благодійного фонду "український корпус "захист нація" Володимир Чабаненко, керівник агентство регіональний ініціатива Олександр Павлов.

Приводом для проведення круглого столу стала електронна петиція мешканки міста Світлани Дудич "Будівництво Запорізького сміттєпереробного заводу", яка нины розглянута і підтримана.

- Щодня я ходжу на прогулянку з собакою і помічаю, що звалища із сміттям тільки ростуть, і усе це потім вітер розносить по околицях, - повідомила автор петиції. - Тому я вважаю, що усе сміття треба переробляти, як в інших країнах Європи. З одного боку, сміття - це небезпека для здоров'я, а з іншої - це гроші, і вони у нас під ногами.

Ідею петиції повністю підтримав Володимир Волобуєв:

- Впродовж півроку ми обговорювали і проводили заходи по цьому напрямку. Проблематика на сьогоднішні день в місті є - ця відсутність окремо збору сміття, і її треба вирішувати. Але до вирішення треба прийти. Тобто вирішити її впродовж дня-двух просто неможливо. В усіх містах і не лише Європи існує роздільний збір сміття: папір повинен потрапляти в один ящик, скло - в іншій, біологічні відходи - в третій. І все те, що може негативно вплинути на безпеку нашого міста - батарейки, лампочки - збиратися окремо.

Якщо сьогодні просто поставити баки і пофарбувати їх в червоний колір, заявив чиновник, цю проблему не розв'язати - передусім, необхідно провести роботу з населенням і роз'яснити, що треба в першу чергу здійснювати сортування сміття і окремо його збирати.

На сьогоднішній день у нас працює полігон з прийому відходів, де здійснюється їх пересипка, - прокоментував ситуацію Володимир Волобуєв. - Цей полігон приймає відходи вже упродовж декількох років. Якоїсь катастрофи в місті немає, усі основні питання вирішуються. Я знаю, що таке полігон, особисто контролюю усі процеси і дуже прошу своїх працівників моніторить усі ЗМІ, спілкуватися з екологами, для того, щоб розуміти ситуацію. Основна мета - не допустити яких-небудь проблем з екологічною обстановкою в місті.

- Всеукраїнська організація LET'S DO IT UKRAINE займається освітньою і просвітницькою діяльністю, яка торкається питань екології і роздільного збору сміття, - повідомила присутніх представник цієї організації Ганна Радченко. - Сьогодні в Україні на цьому напрямку реалізується декілька проектів: "Чисто фест", "Зробимо Україну чистою разом" та ін.

За словами Ганни Радченко, з кожним роком соціально активної частини населення стає більше, створюються різні проекти, тренінги, змагання. Зокрема, в Запоріжжя ведуться переговори із створення одного з проектів, який вже реалізований в Миколаєві.

- Ми раді, що Запоріжжя є активним регіоном, і міська влада позитивно реагує на усі екологічно ініціативи, - додала Ганна Радченко.

Свою оцінку ситуації в Запоріжжі зробив директор ТОВ "Умвельт Запоріжжя" Антон Крайнюк:

- Сьогодні ми хочемо впровадити європейський досвід: заміна контейнерів на європейські, які з технологічної точки зору є вигіднішими і ефективнішими. Наш основний клієнт - житель міста. На жаль, фінансове положення підприємства є досить складним - на нього впливають постійне зростання вартості запчастин і обслуговування техніки.

- Ситуація по роздільному збору у 2013 році, коли відмінили ліцензію, зупинила наше підприємство, - доповнив свого колегу Ігор Бурчак. - І доки держава не оберне свій погляд на це питання, вирішувати проблеми буде все складніший, включаючи фінансову складову, основу якої складають тарифи на вивезення твердих побутових відходів.