У Запоріжжі пройшли громадські слухання, присвячені питанням установки приладів обліку газу

Деталі лютого 20, 2017

На сьогоднішній день в усіх районних адміністраціях Запорізької міської ради пройшли громадські обговорення з питання відміни рішення міської ради від 28 вересня 2016 року №60 "Про впорядкування питань відносно установки будинкових (загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу". У них взяли участь запоріжці, представники ОСМД, ЖСК, громадських адміністрацій, районних адміністрацій.

Нагадаємо, питання про відміну рішення міської ради від 28 вересня 2016 року №60 "Про впорядкування питань відносно установки будинкових (загальнобудинкових) вузлів обліку природного газу" планувалося розглянути на тринадцятій сесії Запорізької міської ради, яка відбулася 25 січня. Проте, за пропозицією міського голови Володимира Буряка, відповідний проект рішення був знятий з розгляду. Також Володимир Буряк ініціював винесення цього питання на громадське обговорення, підписавши відповідне розпорядження.

Одне з громадських обговорень відбулося в районній адміністрації Запорізької міської ради по Вознесенівскому району. Позицію ПАТ "Запоріжгаз" на громадських слуханнях озвучив начальник Запорізького відділення "Запорожгазу" Сергій Кряжицький.

Відкриваючи захід, голова районної адміністрації Андрій Звегінцев зупинився на причинах проведення громадських слухань, вимогах законодавства про забезпечення обліку природного газу.

- Міська влада не могла залишитися в стороні від вирішення виниклої проблеми. При невиконанні вимог Закону України "Про комерційний облік газу" з 1 січня десятки тисяч запоріжців можуть виявитися наодинці з серйозною проблемою. Сотні житлових будинків можуть просто залишитися без газу. Наша мета проінформувати запоріжців про ситуацію, що склалася, зібрати пропозиції, таке завдання перед нами поставив міський голова Володимир Буряк, - підкреслив Андрій Звегінцев.

Доповідачі підкреслювали, що забезпечення 100% обліку споживаного природного газу є вимогою закону "Про комерційний облік газу", який усі зобов'язані виконувати. Цього можна досягти, встановивши лічильники. При цьому ніде чітко не прописано, якими вони мають бути - загальнобудинковими або поквартирными.

Висловлювалися думки, що, на жаль, питання установки газових лічильників багато в чому стало заручником політичної боротьби. Деякі політичні сили захотіли використати ситуацію у своїх цілях, обіцяючи підтримку у вирішенні проблемного питання. При цьому ніякі альтернативи чинним у сфері обліку газу законам доки не прийняті.

Рішення про установку загальнобудинкових приладів обліку газу приймалося на державному рівні. Головний аргумент - коштв на установку індивідуальних газових лічильників просто немає. За словами фахівців, якщо встановлювати лічильники за рахунок тарифу на газ, то його необхідно буде підвищити у декілька разів. Наприклад, щоб обладнати 150 квартир багатоповерхового будинку індивідуальними лічильниками газу потрібно 350- 400 тисяч гривень. Такі кошти в діючому тарифі на розподіл природного газу просто не передбачені.

Фактично виникла неузгодженість між законодавством і реалізацією програми з установки приладів обліку газу. Програма установки не була скоректована залежно від реальних можливостей. Ніхто чітко не прораховував, скільки лічильників, наприклад, потрібно для Запоріжжя. В результаті не лише громада, так і міська влада стали заручниками ситуації, що склалася.

Споживачі, які відмовляються встановлювати лічильники, бояться, що їм доведеться платити більше, ніж по чинних нормах споживання. За даними газівників, якщо порівнювати з чинними нормами, то збільшення може статися максимум на один кубометр на людину, тобто всього на сім гривен, і тільки в зимовий період.

У той же час, відмовившись від установки загальнобудинкового лічильника, запоріжці можуть опинитися в програші. За нормами на місяць на одну людину налічується плата за 4,4 кубометри газу. Це близько 30-32 гривень. За умови відмови від установки приладу обліку норма зростає до 9,8 кубометрів, більш ніж у два рази. Для сім'ї з трьох чоловік це більш ніж сто гривень на місяць додаткової оплати.

Ще один важливий факт. З 1 січня 2018 року постачання газу буде дозволено тільки тим споживачам, у яких налагоджений приладовий облік витрати газу. Тобто, з 1 січня наступного року житлові будинки без приладів обліку можуть бути просто відключені від природного газу.

У ході громадських слухань запоріжці внесли ряд пропозицій. Серед них - продовження термінів установки газових лічильників, можлива участь мешканців у цій роботі (наприклад, за рахунок придбання лічильників), залучення бюджетних коштів для реалізації програми, установка загальнобудинкових лічильників тільки за згодою мешканців, заборона на відключення будинків від газу і багато іншого.

- Закон необхідно виконувати. Міська влада і місцева громада стали заручниками ситуації. Для того, щоб її змінити, потрібне прийняття законодавчих актів на загальнодержавному рівні. Не можна допустити, щоб через виниклі проблеми, можливо нерозуміння, сотні запорізьких будинків залишилися без природного газу. Усі зібрані під час сьогоднішніх громадських слухань в районних адміністраціях пропозиції необхідно узагальнити і відправити народним депутатам, в Кабінет Міністрів України, НКРЕ. Ще є час внести зміни в законодавство і уникнути проблем, які можуть виникнути після 1 січня 2018 року, - заявила голова Громадської ради при виконкомі Запорізької міської ради Катерина Акула.

Учасники громадських слухань підтримали цю пропозицію.