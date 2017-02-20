Питання працевлаштування та підтримки вимушено переміщених осіб обговорюють на Форумі у ВЦ «Козак Палац»

Деталі лютого 20, 2017

16 лютого, у виставковому центрі «Козак Палац» вперше відбувся міжрегіональний форум «Діалог між внутрішньо переміщеними особами та приймаючою громадою щодо працевлаштування ВПО в Запоріжжі».

Захід ініційований Запорізькою торгово-промисловою палатою за сприяння Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та за підтримки Посольства Швейцарії в Україні.

У Форумі взяли участь голова Запорізької облдержадміністрації Костянтин Бриль, міжнародний спостерігач спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Алмаз Усенов, перший секретар Посольства Швейцарії в Україні Роберт Бахманн, генеральний консул Федеративної Республіки Німеччина в Дніпрі Вольфґанґ Мьосінґер, координатор проекту Данської ради з питань біженців Олександр Барилко, представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Президент Запорізької ТПП Володимир Шамілов, вітаючи присутніх, подякував партнерам та учасникам Форуму за увагу до соціально важливого діалогу. Проведення заходу перш за все спрямовано на інструменти надання матеріальної чи інтелектуальної допомоги людям, родинам, які лишилися власних домівок. Мені дуже приємно, що з великою увагою ставляться до проблем України наші зарубіжні партнери – програми ПРОМІС, GIZ, ПРООН та багато інших, - відзначив Президент ЗТПП під час спілкування зі ЗМІ.

Проект покликаний сприяти діалогу між спільнотою внутрішньо переміщених осіб, місцевим бізнесом та керівництвом області. Цей Форум – майданчик для безпосереднього спілкування сторін і можливість знайти спільні рішення, - вважає міжнародний спостерігач спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Алмаз Усенов.

Корисною практичною інформацією поділилися з присутніми представники Проекту ПРООН «Швидке реагування на соціальні та економічні проблеми ВПО в Україні», Проекту Партнерства для розвитку міст ПРОМІС, Відділення Польської Гуманітарної Акції в Україні, Запорізького обласного центру зайнятості, Товариства Червоного Хреста Запорізької області, Запорізького національного університету, Регіонального фонду підтримки підприємництва в Запорізькій області, Центру Зайнятості Вільних Людей, благодійного фонду «Карітас Запоріжжя», Об’єднання психологів та психоаналітиків «ВЗАЄМОДІЯ», проекту «Перспектива» Edison Space Coworking, БФ «Право на захист», ГО «КримSOS». Також на Форумі представлені міжнародні фонди та громадські об’єднання, що працюють у Дніпрі, Львові, Харкові.

Про власний досвід розповіли переселенці, які створили бізнес за підтримки грантових конкурсів, серед головних тем обговорення - питання підприємницької активності серед ВПО, створення робочих місць та стимули для роботодавців.

Наприкінці зустрічі планується обговорення проекту Резолюції, що має бути підготовлена за підсумками Форуму.

За матеріалами Запорізької торгово-промислової палати