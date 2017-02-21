Міська влада Запоріжжя продовжує виділяти кошти на капітальний ремонт будинків ОСББ

Деталі лютого 21, 2017

У 2016 році на капітальний ремонт будинків ОСББ в міському бюджеті було закладено 50 мільйонів гривень. В результаті велика частина коштів освоєна, ремонти виконані в 50 будинках. Один з прикладів - будинок по вулиці Чарівній, 147.

Як розповіла керівник ОСББ по вулиці Чарівній, 147 Наталія Рябчук, об'єднання співвласників узяло будинок в управління у квітні 2016 року. З міського бюджету на проведення ремонтних робіт будинок отримав близько двох з половиною мільйонів гривень.

- За ці кошти була відремонтована покрівля. При цьому використовувалися найсучасніші матеріали, гарантія виконаних робіт п'ятнадцять років. Також були замінені інженерні комунікації - каналізація, гаряче і холодне водопостачання. Ми самі пройшли процедуру торгів через систему Prozorro, головною вимогою у нас була якість використовуваних матеріалів, - підкреслила Наталія Рябчук.

За рахунок коштів мешканців були замінені двері в під'їздах, приведені в порядок виходи на покрівлю, встановлені енергозберігаючі світильники тощо. Таким чином, загальними зусиллями будинок, якому близько п'ятдесяти років, поступово приводиться в порядок.

За словами начальника відділу нормативно-методологічного забезпечення розвитку житлового господарства департаменту по управлінню житлово-комунальним господарством міської ради Яни Калиніної, у 2017 році у бюджеті Запоріжжя на капітальний ремонт будинків ОСББ передбачені 90 мільйонів гривень.

- Ні в одному з довколишніх обласних центрів такі кошти на капітальний ремонт будинків ОСББ з міського бюджету не виділені. Запоріжжя в лідерах. За ці гроші планується виконати роботи з капітального ремонту у 71 будинку. Заявки вже є. У разі збільшення фінансування можуть бути додані і додаткові об'єкти, - зазначила Яна Калиніна.

У Запоріжжі існує окрема програма ремонту житлового фонду тих ОСББ, які прийняли дома в управління. Мешканці самі на загальних зборах визначають, які два види (з трьох) основних ремонтних робіт вибрати. Це може бути ремонт покрівлі, ліфта, заміна інженерних комунікацій. У будинку по вулиці Чарівній, 147 ліфта немає, тому вибір був очевидний.

Об'єми фінансування по кожному з будинків залежать від видів робіт, розмірів і стану самого будинку та інших чинників.

У планах мешканців будинку по вулиці Чарівній, 147 заміна електропроводки, установка ІТП та інше. Зараз триває підготовка необхідної документації.