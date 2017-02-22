Ринок праці Запорізької області

Деталі лютого 22, 2017

Станом на 17 лютого 2017 року чисельність безробітних громадян по області становила 25,3 тис. осіб, з них 19,7 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю. Кількість актуальних вакансій станом на 17 лютого 2017 року – 714 одиниць (у м. Запоріжжі – 492 одиниці). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 35 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 11 безробітних).

Щоденно до центрів зайнятості області звертається – 193 громадянина.

З тих, хто перебуває на обліку, знаходять роботу 86 осіб.

Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.