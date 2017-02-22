За неправомірні дії на ринку централізованого водопостачання було оштрафовано КП «МИРНЕ С»

Деталі лютого 22, 2017

Адміністративна колегія Запорізького обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України оштрафувала КП «Мирне С» на суму 49 тисяч гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

До територіального відділення з колективною заявою звернулися мешканці обслуговуючого коперативу СТ «Дубрава», розташованого на території смт. Мирне Мелітопольського району, щодо безпідставного припинення водопостачання до їх будинків КП «Мирне С».

При розгляді заяви було встановлено, що до квітня 2015 року послугу з водопостачання мешканцям надавало КП «Мирне», з яким у заявників було заключено договори. Плата за спожиту питну воду заявникам нараховувалась згідно з показниками приладів обліку води, встановлених на їх водопровідній мережі.

Згідно з рішенням № 07 Мирненської селищної ради КП «Мирне С» було визнано єдиним постачальником комунальних послуг, зокрема, з водопостачання та водовідведення мешканцям смт. Мирне та ОК СТ «Дубрава».

Згідно з квитанціями про оплату, тарифи, які застосовувало КП «Мирне С» при нарахуванні мешканцям ОК СТ «Дубрава», відповідали тарифам на водопостачання для категорії споживачів «населення», затвердженими рішеням Мирненської селищної ради та становили 7,58 грн. за 1 куб.м.

З січня 2016 року КП «Мирне С» без будь якого обгрунтування при нарахуванні плати заявникам, стало застосувувати тариф у розмірі 16,52 грн. за 1 куб.м. для категорії «інші споживачі».

Не зважаючи на те, що борги у заявників за отриману послугу з водопостачання були відсутні, з 11 серпня 2016 року КП «Мирне С» припинило постачання питної води до будинків ОК СТ «Дубрава».

В обгрунтування підстав припинення водопостачання підприємство зазначило відсутність договорів з мешканцями ОК СТ «Дубрава», а також відсутністю загального лічільника на одній з гілок водопостачання.

Згідно Закону «Про житлово-комунальні послуги» передбачено, що комунальні послуги мають надаватися споживачу безперебійно, за вийнятком перерв на проведення ремонтних та профілактичних робіт, ліквідації наслідків аварії або дій обставин непереборної сили. Тобто підстави у КП «Мирне С» для припинення водопостачання заявникам відсутні.

Адміністративна колегія визнала дії КП «Мирне С» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та притягла його до відповідальності у вигляді накладення штрафу.