Юліана Козаченко: "Місцеві бюджети Запорізької області поповнилися 1,5 млрд гривень"

Деталі квітня 11, 2017

З початку року до місцевих бюджетів запорізькі платники податків спрямували 1 558,1 мільйонів гривень, що на 435 мільйонів гривень більше, ніж торік, прогноз з надходжень перевищено на 22,5 відсотка.



– Одним із бюджетоформуючих податків для місцевих скарбниць є податок на доходи фізичних осіб, якого за січень-березень надійшло 871 мільйон гривень. Рівень відповідного періоду минулого року перевищено на 276 мільйонів гривень або на 47 відсотків, також очікувані показники перевиконано на 20 відсотків, – повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.



Податкові надходження від плати за землю складають 235 мільйонів гривень. Порівняно з минулим роком рівень сплати зріс на 40 мільйонів гривень. Крім того, фактичні надходження перевищують прогнозні на 25 відсотків.



Від суб'єктів малого і середнього підприємництва надійшло 219,3 мільйона гривень єдиного податку, а це на 81 мільйон гривень більше, ніж за січень-березень минулого року та на 42 відсотка більше, ніж очікувалось.



За 3 місяці сплачено 88 мільйонів гривень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що перевищує очікувані показники на 6 відсотків.

За матеріалами Головного управління ДФС у Запорізькій області