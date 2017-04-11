Tuesday, April 11, 2017
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Запорізькі митники з початку року оформили майже 14 тис. електронних декларацій

Деталі
квітня 11, 2017

Протягом перших трьох місяців 2017 року на Запорізькій митниці ДФС було оформлено 13 828 митних декларацій, 99% з яких  – в електронному вигляді.


Серед загальної кількості електронних декларацій більшість складають експортні – 9 094 шт. Імпортних декларацій в електронному вигляді оформлено понад 4 558  шт., транзитних – 17 шт.
Розвиток системи електронного декларування товарів в Запорізькому регіоні має позитивну динаміку. Її ефективність та доступність не викликає сумнівів. Адже електронне декларування сприяє прискоренню митного оформлення товарів: середній час оформлення однієї декларації складає 1 годину 16 хвилин.

 


Нагадуємо, митна декларація та інші документи, подання яких органам доходів і зборів передбачено Митним кодексом України, оформлені на паперовому носії та у вигляді електронних документів, мають однакову юридичну силу.

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