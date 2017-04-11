Деталі квітня 11, 2017

Керівникові регіону вдалося залучити в регіон інвестора, який вже довів свою спроможність. Компанія "Нібулон" побудувала і подарувала місцевій громаді очисні споруди, а зараз зводить термінал, який дасть роботу 140 місцевим жителям

і наповнюватиме місцевий бюджет сотнями тисяч гривень щомісячно.



Голова облдержадміністрації Костянтин Бриль і генеральний директор компанії "Нібулон", Герой України Олексій Вадатурський провели виїзну нараду стосовно будівництва перевантажувального терміналу в селі Біленьке Запорізького району. За словами інвестора, головна одне з головних завдань цього об'єкту - зняти навантаження з автомобільних доріг регіону. А це близько 300 000 тонн зерна. Нині на будівництві працюють 14 підрядних організацій із Запорізької області. Вже у травні на об'єкті буде близько 1500 будівельників. Компанія "Нібулон", передусім, забезпечує роботою місцевих підрядників.



- Це вже 26 об'єкт, який "Нібулон" будує в Україні. Ми маємо досить жорсткі вимоги за часом зведення. Даємо слово, що термінал буде завершений до 1 червня, тобто за 2-3 тижні до старту збирання нового врожаю. Вартість проекту близько півмільярда гривень. Це інвестиції в область, район і село. Окремо тут з'явиться близько 140 нових робочих місць. Зазначу, що будівництво чергового сучасного річкового терміналу на Дніпрі у Біленькому було б неможливе без підтримки команди губернатора Костянтина Бриля, який узяв на себе обов'язок вирішити усі бюрократичні перешкоди на шляху реалізації проекту, - підкреслив генеральний директор "Нібулон" Олексій Вадатурський.



У свою чергу керівник регіону Костянтин Бриль підкреслив, що завдяки створенню нового об'єкту, передбачається, що сільгоспвиробники зможуть заощадити на логістичних витратах близько 4-6 доларів на кожній тонні зерна.



- Минулого року комплекс заходів "Урожай-2016" довів, що до 30% ринку зерна знаходяться в тіні. Тому будівництво цього терміналу стане значним кроком до детінізації ринку зерна. Від цього інвестиційного проекту ми бачимо тільки одні плюси. Хочу підкреслити, що поява соціального відповідального інвестора - це позитивний стрес для будь-якої громади. Передусім, це стосується додаткових надходжень до бюджету самої громади, а це близько 300-400 тисяч гривень щомісячно. Крім того, ми бачимо, що вже створені обіцяні очисні споруди. Є плани і відносно підтримки місцевої школи і низки інших заходів. Наступним кроком "Нібулона" повинне стати відновлення роботи покинутого елеватора "Хлібна база № 74" в місті Молочанськ Токмацького району, - заявив голова облдержадміністрації Костянтин Бриль.



Цього ж дня відбулося відкриття нового комплексу очисних споруд для води. Цю подію місцеві жителі чекали більше 25 років. Адже весь цей час село знаходилося на межі екологічної катастрофи: через відсутність очисних споруд тисячі тонн неочищених вод від будинків, лікарні, школи і виправної установи скидалися прямо в Дніпро. Компанія "Нібулон" узяла на себе повне фінансування реконструкції цього соціально важливого проекту в якості додаткового соціального зобов'язання. У технологію очищення стічних вод були внесені сучасні корективи - вона замінена на закриту, що дозволить значно поліпшити екологічну ситуацію в районі. У новий комплекс, який компанія побудувала всього за місяць, інвестовані 10 мільйонів гривень. Тепер він офіційно безоплатно переданий місцевій громаді в постійну експлуатацію.

Леонід Семенов