Tuesday, April 11, 2017
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Голландський кран Mammoet закінчив свою роботу на реконструкції доменної печі № 3 ПАТ "Запоріжсталь"

Деталі
квітня 11, 2017

На ПАТ "Запоріжсталь" завершують демонтаж мегакрану голландської компанії Mammoet, який був задія-ний при складанні крупновузлових блоків доменної печі № 3. Висота крану становить 143 м, вага - 2000 тонн, вантажопідйомність - 1600 тонн.

 

На масштабній реконструкції печі кран працював впродовж 5 місяців, за цей період за допомогою крану змонтовані близько 7000 тонн металоконструкцій.

Впродовж подальших 20 днів фахівці повністю демонтують кран Mammoet і далі за допомогою спеціально-го крану Liebherr вантажопідйомністю в 600 тонн мегакран буде переміщений на спеціальний майданчик для підготовки усіх його конструкцій для укладання в контейнери і подальшого транспортування річкою-морем в Голландію.


"Ми завершили відповідальний етап в реконструкції доменної печі № 3, з акцентом на екологічну безпеку її роботи, і вишли на фінішну пряму. Позаду - монтаж великих металоконструкцій, ведуться електротехнічні роботи, наладка устаткування. Розпочато розігрівання повітрянагрівачів, який триватиме близько 42 діб", зазначив Генеральний директор ПАТ "Запоріжсталь" Ростислав Шурма.

Інноваційні технології, застосовані при реконструкції ДП № 3, скоротили терміни її проведення. Застосу-вання крупновузлового складання в проекті реконструкції доменної печі стало феноменом у промисловому будівництві України. Проекти такого рівня в Україні зазвичай реалізовувалися впродовж півтора року, ПАТ "Запоріжсталь" планує провести реконструкцію печі за півроку. Інвестиції комбіната в екологічну реконст-рукцію ДП № 3 - близько 1,5 млрд гривень.

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