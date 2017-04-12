Деталі квітня 12, 2017

Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак подякував депутатам за продуктивну роботу, зазначивши злагодженість всіх фракцій політичних партій у прийнятті бюджету розвитку 2017 року. Вперше Запорізька обласна рада

має бюджет розвитку в обсязі понад 600 млн. гривень. За словами Григорія Самардака, це стало можливим завдяки реформі децентралізації.



- Сьогодні було розглянуто близько 100 питань, серед яких кадрові, господарські, бюджетні та звернення депутатів. Деякі питання вносилися департаментами буквально в останні дні перед сесією, але депутати встигли їх опрацювати в депутатських комісіях, - зазначив голова обласної ради.



Григорій Самардак розповів, що можливі «гострі кути» бюджетних питань постаралися згладити ще вчора, під час розширеної наради з керівництвом обласної державної адміністрації та керівниками фракцій політичних партій.



- Бюджет розвитку - це основа для реалізації стратегії розвитку області та реалізації реформ. Це - стабільна зарплата бюджетників, вирішення важливих проблем територій, соціальних, інфраструктурних, комунальних: газопроводи, водоводи, ремонт доріг, дахів і т.д. Мова йде не тільки про підтримку установ, які знаходяться в підпорядкуванні обласної ради. Важливо, що за рахунок субвенцій обласного бюджету ми зможемо підтримати і депресивні території нашої області, - сказав Григорій Самардак.



Глава облради зазначив, що бюджетних заявок від територій було на 3 млрд. гривень, і це говорить про те, що в регіоні чимало проблем, які десятки років чекають вирішення. У той же час, завдяки фінансовій децентралізації, бюджет розвитку в обсязі понад 600 млн. гривень Запорізька обласна рада розподіляла вперше і робила це дуже відповідально.



Важливим підсумком сесії Григорій Самардак назвав те, що приймаючи кадрові, господарські, бюджетні питання, депутатський корпус зумів об'єднатися, відкинути політичні амбіції і прийняти потрібні запоріжцям рішення.