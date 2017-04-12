Wednesday, April 12, 2017
    .
    • .

Запорізька область з бюджетом розвитку. - Григорій Самардак про підсумки 11-ї сесії облради

Деталі
квітня 12, 2017

Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак подякував депутатам за продуктивну роботу, зазначивши злагодженість всіх фракцій політичних партій у прийнятті бюджету розвитку 2017 року. Вперше Запорізька обласна рада

має бюджет розвитку в обсязі понад 600 млн. гривень.  За словами Григорія Самардака, це стало можливим завдяки реформі децентралізації.

 


- Сьогодні було розглянуто близько 100 питань, серед яких кадрові, господарські, бюджетні та звернення депутатів. Деякі питання вносилися департаментами буквально в останні дні перед сесією, але депутати встигли їх опрацювати в депутатських комісіях, - зазначив голова обласної ради.


Григорій Самардак розповів, що можливі «гострі кути» бюджетних питань постаралися згладити ще вчора, під час розширеної наради з керівництвом обласної державної адміністрації та керівниками фракцій політичних партій.


- Бюджет розвитку - це основа для реалізації стратегії розвитку області та реалізації реформ. Це - стабільна зарплата бюджетників, вирішення важливих проблем територій, соціальних, інфраструктурних, комунальних: газопроводи, водоводи, ремонт доріг, дахів і т.д. Мова йде не тільки про підтримку установ, які знаходяться в підпорядкуванні обласної ради. Важливо, що за рахунок субвенцій обласного бюджету ми зможемо підтримати і депресивні території нашої області, - сказав Григорій Самардак.


Глава облради зазначив, що бюджетних заявок від територій було на 3 млрд. гривень, і це говорить про те, що в регіоні чимало проблем, які десятки років чекають вирішення. У той же час, завдяки фінансовій децентралізації, бюджет розвитку в обсязі понад 600 млн. гривень Запорізька обласна рада розподіляла вперше і робила це дуже відповідально.


Важливим підсумком сесії Григорій Самардак назвав те, що приймаючи кадрові, господарські, бюджетні питання, депутатський корпус зумів об'єднатися, відкинути політичні амбіції і прийняти потрібні запоріжцям рішення.

Читайте також:

Безкоштовні оголошення

Швидко, легко й безкоштовно

Подати оголошення в газету

Читай он-лайн

 

page 1 thumb large60

Замовити передплату

Оформи електронну передплату - читай газету “Запорізька правда” он-лайн!

strelka animatsionnaya kartinka 0265

Відео

НАШ ВІДЕОКАНАЛ >>>

Найбільше читають

 

 

Підпишіться на наш відеоканал


 

Політика  |  Економіка   Культура  |  Суспільство  |  Наука  &  Технології  Спорт  |  Здоров’я

Головна  |  Про газету  |  Адреса  |  Реклама в газеті

©«Запорізька правда», 2016. Усі права застережено. Інформація, яку розміщено на сайті www.zp-pravda.info, є власністю редакції газети «Запорізька правда». Будь-який передрук чи будь-яке інше поширення зазначеної інформації здійснюється за попередньої згоди керівництва редакції. Під час цитування інформації, розміщеної на сайті, посилання на газету «Запорізька правда» обов'язкове. У разі використання матеріалів в інтернет-виданнях гіперпосилання обов’язкове на www.zp-pravda.info

 