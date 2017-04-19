Wednesday, April 19, 2017
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Роботодавці Запорізької області перерахували 1,2 мільярда гривень ЄСВ

Деталі
квітня 19, 2017

За три місяці поточного року до соціальних фондів надійшло майже 1,2 мільярда гривень єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС

у Запорізькій області Юліана Козаченко, вказана сума майже на 247 мільйонів гривень перевищує прогнозний показник на січень-березень, а  рівень надходжень минулого року перевищено на 324,7 мільйона гривень.

 


- Лише у березні роботодавці Запорізької області перерахували майже 438 мільйонів, що на 71 мільйон більше від запланованого та на 135 мільйонів  перевищує показники минулого року, – наголосила Юліана Козаченко.


 Запорізькі роботодавці використовують працю більш ніж 348 тисяч робітників, а середньомісячний фонд заробітної плати складає понад 1,7 мільярда гривень. Близько 13 відсотків загальних находжень з ЄСВ забезпечують підприємства енергетичного комплексу, обробної промисловості, правоохоронні органи та військові частини.


Нагадаємо, ставка єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на сьогодні становить 22%.

За матеріалами Головного управління ДФС у Запорізькій області

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