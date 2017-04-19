Гуляйпільці цього року отримають додаткові 17,5 млн грн інвестицій з обласної казни

Деталі квітня 19, 2017

Вихованці Воздвижівської сільської школи І-ІІІ ступенів Гуляйпільської районної ради вже до кінця цього року матимуть в своєму розпорядженні новенький комп’ютерний клас, а вчителі – сучасну мультимедійну дошку для викладання

предметів на європейському рівні. Нові технології «прийдуть» у школу завдяки прийнятому депутатами Запорізької обласної ради рішення про виділення 240 тисяч гривень на оновлення комп’ютерної техніки цього комунального закладу.



За словами директора КЗ «Воздвижівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Гуляйпільської районної ради Оксани Стасик, комп’ютерні блоки, якими сьогодні користуються школярі, вже геть застаріли, а деякі взагалі вийшли із ладу. Тому виділені облрадою кошти і закупівля нового обладнання створять потужній стимул для опановування знань гуляйпільскими школярами.



Як підкреслив перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков, який здійснив робочу поїздку до Гуляйпільського району, загальна сума інвестицій Запорізької обласної ради в інфраструктуру Гуляйпільського району, відповідно до рішення Запорізької обласної ради від 06.04.2017 року, цього року становить близько 17,5 млн. грн. Більша частина виділеної суми – 12 млн. грн. - буде направлена на завершення будівництва очисних споруд міста Гуляйполя. На будівництво полігону твердих побутових відходів з обласної казни депутати направили 3,1 млн. грн.



Крім того, майже 2 млн. грн. зайдуть на територію для реконструкції культурно-спортивного комплексу «Сучасник». Більше того: завдяки принциповій позиції депутатського корпусу облради, гуляйпільці отримають кошти на придбання санітарного автомобіля для Гуляйпільської районної лікарні.



- Запорізька обласна рада підтримала ініціативу колег Воздвижівського сільської ради і виділила кошти на придбання комп’ютерного класу для Воздвижівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, - сказав перший заступник голови Запорізької облради Єгор Семенков.



Крім звістки про оновлення техніки, Єгор Семенков привіз школярам комплект м’ячів для гри у футбол, волейбол і баскетбол, щоб діти мали змогу займатися спортом і покращувати стан свого здоров’я. Якість м’ячів дівчата зі шкільної баскетбольної команди випробували одразу ж, запросивши першого заступника голови облради на баскетбольний батл.



- Завдання депутатів Запорізької обласної ради – підтримувати території і розвивати їх. Цьогорічний бюджет розвитку націлений на будівництво очисних споруд, полігонів твердих побутових відходів, придбання спеціальної техніки. Це – наше головне завдання: розвивати інфраструктуру Запорізької області, - сказав Єгор Семенков під час зустрічі з активними жителями Гуляйпільського району. В присутності односельців перший заступник голови облради Єгор Семенков вручив почесну нагороду від голови Запорізької обласної ради Григорія Самардака – Орден «За заслуги перед Запорізьким краєм» I ступеня - директору ТДВ «Агронива» Миколі Миколайовичу Новохатьку, який протягом багатьох років робить величезний внесок у розвиток і життя території.