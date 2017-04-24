Monday, April 24, 2017
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У Запорізькій області стартувало обстеження автошляхів

Деталі
квітня 24, 2017

Спеціальна комісія перевірить стан доріг загального користування області та залізничних переїздів щодо їхньої придатності до експлуатації після зимового періоду, щоб визначити об’єми ремонтних робіт. До складу комісії увійшли представники

Служби автомобільних доріг у Запорізькій області, ДП «Запорізький облавтодор», Управління превентивної діяльності ГУНП у Запорізькій області, Придніпровської залізниці (по залізничних переїздах), громадських організацій.

 


Обстеження планують закінчити до 3-го травня.

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