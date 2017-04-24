Monday, April 24, 2017
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ПАТ "Запоріжсталь" підвів підсумки виконання колективного договору

Деталі
квітня 24, 2017

ПАТ "Запоріжсталь" виконав усі 123 заходи, передбачені Колективним договором підприємства на 2016 рік.


У Колективному договорі 2017 року збережені соціальні гарантії по оздоровленню робітників, їхніх дітей і сімей, підтримці ветеранів і соціально незахищених категорій населення, пов'язаних з підприємством. Та-кож прийнято рішення про збільшення суми матеріальної допомоги при народженні дитини - з 1000 гри-вень до 1500 гривень.

 


"Колективний договір є найважливішою складовою соціальної політики комбінату і наповнений конкретним змістом. Підсумки нашої роботи у 2016 році говорять самі за себе: в екологічну модернізацію підприємства інвестовано 1,8 млрд гривень, до бюджетів усіх рівнів спрямовано більше 3,2 млрд гривень податків, сере-дня заробітна плата виросла більш ніж на 16% і перевищила 11 тисяч гривень. Ці результати - заслуга ко-лективу загалом і кожного запоріжсталівця зокрема", - підкреслив Генеральный директор ПАТ "Запоріжс-таль" Ростислав Шурма.


Незважаючи на економічну кризу, конфлікт на сході країни, жорстку конкуренцію на зовнішніх ринках і фак-тично повна відсутність розвитку на внутрішніх, ПАТ "Запоріжсталь" повністю виконав узяті перед колекти-вом соціальні зобов'язання.

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