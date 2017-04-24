Володимир Буряк: "Наступного року Заводський район в міжопалювальний період отримуватиме гарячу воду за рахунок вторинного тепла проммайданчика"

Деталі квітня 24, 2017

Вже наступного року в міжопалювальний період гаряче водопостачання Заводського району буде забезпечено за рахунок вторинного тепла промислового майданчика міста. Для цього планується виконати реконструкцію теплових мереж

котельної концерну "Міські теплові мережі" по вулиці Фінальній. Це питання розглядалося на засіданні виконавського комітету Запорізької міської ради.



Члени виконкому підтримали винесення на сесію проекту рішення про внесення змін до міської програми розвитку і змісту житлово-комунального господарства. Серед іншого коригування припускає перерозподіл коштів на проведення реконструкції теплових мереж котельної по вулиці Фінальній. Всього на це буде спрямовано 2,6 мільйонів гривень.



Реконструкцію планується виконати в 2017 році. В результаті у 2018 році жителі Заводського району в міжопалювальний період отримають гарячу воду за рахунок вторинного тепла проммайданчика.



- Це дуже важливий для міста проект. Використання тепла проммайданчика дозволить нам цього року заощадити при забезпеченні гарячим водопостачання в міжопалювальний період до 16 мільйонів кубометрів газу. При цьому запоріжці продовжуватимуть отримувати якісну послугу. Після приєднання до проекту Заводського району ми зможемо ще більше скоротити споживання природного газу, що особливо важливо в умовах тривалого зростання його вартості, - підкреслив Володимир Буряк.



Зазначимо, у Запоріжжі в міжопалювальний період декілька районів вже забезпечуються гарячим водопостачанням за рахунок вторинного тепла промислового майданчика комбінату "Запоріжсталь". Це Олександрівський, Вознесенівський райони, лівобережна частина Дніпровського району, Південний мікрорайон. Наступного року до них приєднається і значна частина Заводського району.

За підрахунками фахівців, в Заводському районі гарячу воду за рахунок тепла проммайданчика зможуть отримувати 28 тисяч споживачів. Додаткова економія газу складе більше 1,6 мільйонів кубометрів.