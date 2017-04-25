Нові правила видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами

Деталі квітня 25, 2017

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами, а також довідки про внесення місця зберігання роздрібних партій алкогольних напоїв та тютюнових виробів до Єдиного держреєстру

можна отримати в Головному управлінні ДФС та Центрах обслуговування платників за місцем здійснення діяльності.



Державна фіскальна служба України наказом від 14.04.2017 року №266 внесла зміни до Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Отже, ліцензія на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видається на підставі заяви, поданої суб’єктом господарювання до головного управління за місцем провадження торговельної діяльності безпосередньо уповноваженою особою заявника, надісланої рекомендованим листом або переданої через ЦОП, створені у ДПІ (крім створених у ДПІ в м. Києві).

У заявах про видачу ліцензій зазначається, зокрема, вид господарської діяльності та інші дані, у тому числі щодо РРО.



Якщо заява подається платником через Центр обслуговування платників, уповноважена особа здійснює прийом документів та забезпечує їх передачу за реєстром до структурного підрозділу головного управління, до функцій якого належить здійснення загального діловодства, протягом одного робочого дня з моменту їх отримання.



Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії відтепер є тільки недостовірність даних у поданих документах та невнесення плати за ліцензію.



Ліцензія видається заявнику або уповноваженому на те представнику заявника за довіреністю при пред'явленні ним документа, що посвідчує особу.



З наказом ДФС України від 14.04.2017 №266 "Про внесення змін до наказу ДФС від 24.10.2014 №213" можна ознайомитися на веб-порталі Державної фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/diyalnist-/zakonodavstvo-pro-diyalnis/nakazi-pro-diyalnist/72004.html.

За матеріалами головного управління ДФС у Запорізькій області