Tuesday, April 25, 2017
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Запорізькі представники малого та середнього бізнесу сплатили майже 220 мільйонів гривень єдиного податку

Деталі
квітня 25, 2017

За перший квартал у Запорізькій області надходження з єдиного податку для суб'єктів підприємництва склали 219,3 мільйона гривень, що на 81 мільйон більше за торішні показники.
Коментуючи результати наповнення місцевого бюджету

єдиним податком, в.о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко відзначила, що найбільші суми забезпечили СГД-фізичні особи – малі та середні підприємці перерахували 140,5 мільйона. Це майже на 50 мільйонів більше, ніж торік. Юридичні особи четвертої групи спрощеної системи оподаткування – представники сільського господарства спрямували 43,8 мільйона, зростання до І кварталу 2016 року – 22 мільйони. Решту суми – близько 35 мільйонів сплатили юридичні особи третьої групи.

 


Майже половина загальних надходжень надійшло від підприємців м. Запоріжжя – 106 мільйонів, 22 мільйони – від платників м. Мелітополь та району, 19 мільйонів – м. Бердянськ та району, "єдинники" Василівського району поповнили бюджет на 5,8 мільйона, Запорізького та Оріхівського районів – по 5,7 мільйона, Пологівського та Гуляйпільского районів – по 5,5 мільйона.


На сьогодні у регіоні спрощену систему оподаткування використовують понад 50 тисяч малих та середніх підприємців.

За матеріалами Головного управління ДФС у Запорізькій області

За перший квартал у Запорізькій області надходження з єдиного податку для суб'єктів підприємництва склали 219,3 мільйона гривень, що на 81 мільйон більше за торішні показники.
Коментуючи результати наповнення місцевого бюджету єдиним податком, в.о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко відзначила, що найбільші суми забезпечили СГД-фізичні особи – малі та середні підприємці перерахували 140,5 мільйона. Це майже на 50 мільйонів більше, ніж торік. Юридичні особи четвертої групи спрощеної системи оподаткування – представники сільського господарства спрямували 43,8 мільйона, зростання до І кварталу 2016 року – 22 мільйони. Решту суми – близько 35 мільйонів сплатили юридичні особи третьої групи.
Майже половина загальних надходжень надійшло від підприємців м. Запоріжжя – 106 мільйонів, 22 мільйони – від платників м. Мелітополь та району, 19 мільйонів – м. Бердянськ та району, "єдинники" Василівського району поповнили бюджет на 5,8 мільйона, Запорізького та Оріхівського районів – по 5,7 мільйона, Пологівського та Гуляйпільского районів – по 5,5 мільйона.
На сьогодні у регіоні спрощену систему оподаткування використовують понад 50 тисяч малих та середніх підприємців.

За матеріалами Головного управління ДФС у Запорізькій області

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