Tuesday, April 25, 2017
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Для реалізації потужного інвестпроекту на території Запорізького району вирішується питання ремонту дорожнього покриття автодороги Запоріжжя-Біленьке

Деталі
квітня 25, 2017

Знайти баланс інтересів – з такою метою голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак провів нараду з питання залучення коштів на фінансування автомобільної дороги Запоріжжя-Біленьке. Нагадаємо, ТОВ СП «Нібулон»

планує найближчим часом збудувати і ввести в експлуатацію перевантажувальний термінал з відвантаження зернових та олійних культур на річковий транспорт з місцем базування у с. Біленьке, Запорізького району. За попередньою інформацією, продуктивність комплексу на прийом зерна з автотранспорту становитиме 250 тонн на рік.

 


Тож, на автомобільну дорогу Запоріжжя-Біленьке, збудовану  в 1969 – 1972 роках, припаде особливе навантаження.


- Активізація дорожнього руху в цьому напрямку неминуча. Тож, з одного боку, ми повинні забезпечити безпечні і комфортні умови руху автомобільного транспорту, - сказав голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак.

При цьому він наголосив на важливості цього інвестиційного проекту, який даватиме щонайменше 6 млн. грн. відрахувань до місцевого бюджету і забезпечуватиме роботою близько ста мешканців Запорізького району. Крім того, відкриватиме всім запорізьким сільгоспвиробникам можливості для прямих поставок своєї продукції. Разом з тим, голова Запорізької обласної ради зауважив, що обласна влада має своїм пріоритетом інтереси жителів громади, які проживають на цій території і користуються цією автомобільною дорогою.


За даними начальника Служби автомобільних доріг у Запорізькій області Геннадія Тимченка, орієнтовна вартість робіт із виготовлення проектно-кошторисної документації ремонту автомобільної дороги Запоріжжя-Біленьке складе 500 тис. грн.. Вартість робіт з поточного та середнього ремонту варіюватиметься від 140 до 340 млн. грн.


В Державному бюджеті на 2017 рік коштів на ремонт цього автошляху не передбачено. Тож, сьогодні стоїть питання про залучення коштів з усіх можливих джерел: від бюджету сільської, районної та обласної ради до коштів інвестора – ТОВ СП «Нібулон».


- Наше стратегічне завдання – розвиток територій, створення умов для ведення бізнесу. Проект «Нібулону» є одним із стабільних джерел доходу для Запорізького району і всієї Запорізької області. Тож, сьогодні ми маємо мобілізувати всі ресурси для реконструкції дорожнього полотна, а, значить, для підняття економіки, покращення рівня життя кожного і всієї громади, - сказав Григорій Самардак.

Крім того, голова облради наголосив на необхідності планування робіт із ремонту автошляхів на 2018 рік.

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