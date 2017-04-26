За спеціальне використання води запорізькі підприємства сплатили понад 47 мільйонів

Деталі квітня 26, 2017

З початку року у Запорізькій області надходження до бюджетів усіх рівнів рентної плати за спеціальне використання води склали 47,3 мільйона гривень. Це на 1,4 мільйона більше за індикативи на перший квартал 2017 року та на 12,6 мільйона – за минулорічну сплату.

Згідно з бюджетним розподілом суму рівними частинами перераховано до державного та місцевих бюджетів – по 23,6 мільйона.



Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, на сьогодні в регіоні платниками ренти за воду є майже 3,5 тисячі підприємств. При цьому найбільші суми перерахували суб'єкти господарювання–користувачі води м. Енергодар – понад 37 мільйонів, м. Запоріжжя – майже 8,3 мільйона, 546 тисяч надійшло від мелітопольських платників, підприємства Запорізького, Бердянського, Токмацького та Василівського районів разом спрямували понад мільйон.

Зазначимо, платниками рентної плати за спецвикористання води є суб'єкти господарської діяльності, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва. Рента не сплачується у разі використання води виключно для задоволення питних і санітарно-гігієнічних потреб.



У 2017 році згідно зі змінами до податкового законодавства збільшено ставки рентної плати за спеціальне використання води та за спеціальне використання лісових ресурсів на 10,4 відсотка, враховуючи індекс цін виробників промислової продукції минулого року – 110,4%.

За матеріалами Головного управління ДФС у Запорізькій області