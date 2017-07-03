Monday, July 03, 2017
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В Запорізькому навчально-виховному комплексі встановлено порушень на суму понад 100 тис. гривень

Деталі
липня 03, 2017

Під час ревізії фінансово-господарської діяльності Запорізького навчально-виховного комплексу № 19 Запорізької міської ради Запорізької області фахівці Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області встановили фінансових порушень на суму 118,63 тис. грн, з них порушень, що призвели до втрат, на суму 115,12 тис. гривень.
В ході ревізії встановлено покриття за рахунок загального фонду міського бюджету витрат у сумі 47,84 тис. грн, пов’язаних з наданням платних послуг, які повинні фінансуватися зі спеціального фонду.
Також встановлено порушення при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівникам закладу та нарахуванні і перерахуванні єдиного соціального внеску у загальній сумі 39,73 тис. гривень.
Через неперерахування до бюджету коштів, що надійшли на відновлення касових видатків загального фонду, проведених у минулих бюджетних періодах, обласний бюджет недоотримав 27,0 тис. гривень.
Завдяки вжитим заходам виявлені в ході ревізії порушення відшкодовано в повному обсязі.
За допущені порушення 6 посадових осіб закладу притягнуто до адміністративної відповідальності
За результатами ревізії застосовано захід впливу у вигляді зупинення операцій з бюджетними коштами.

 

Прес-служба Управління Східного офісу Держаудитслужби в Запорізькій області

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