Tuesday, July 04, 2017
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Юліана Козаченко: "В електронний формат переведено понад 76 відсотків податкової звітності"

Деталі
липня 04, 2017

За перше півріччя 2017 року платники податків Запорізької області подали до органів ДФС 116 тисяч звітів, 88 тисяч з яких направлено в електронному вигляді. Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, показник електронної взаємодії в регіоні склав 76 відсотків, що перевищує рівень он-лайн звітування 2016 року на 32 відсотки. Минулого року він дорівнював 44 відсоткам.
Найбільший приріст звітності, що подається по е-mail, продемонстрували підприємці – фізичні особи, що свідчить про зростання популярності сервісів фіскальної служби серед платників. З початку року приватні підприємці відправили до органів ДФС засобами телекомунікаційного зв’язку 65 тисяч звітів.
Для зручності платників на сайті ДФС України розміщені електронні форми документів: http://sfs.gov.ua/elektronni-formi-dokumentiv/. Саму звітність можна відправляти за допомогою Електронного кабінету платника: https://cabinet.sfs.gov.ua. Цей сервіс надає низку он-лайн послуг, як представникам бізнесу, так й громадянам.
Зокрема, це:
– податковий календар;
– стан розрахунків з бюджетом;
– листування з органами ДФС;
– облікові дані;
– пошук інформації в реєстрах ДФС;
– подання заяв/запитів;
– подання декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді;
– сплата податків (фізичним особам);
– перегляд даних СЕА ПДВ та інші.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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