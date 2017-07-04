Юліана Козаченко: "В електронний формат переведено понад 76 відсотків податкової звітності"

Деталі липня 04, 2017

За перше півріччя 2017 року платники податків Запорізької області подали до органів ДФС 116 тисяч звітів, 88 тисяч з яких направлено в електронному вигляді. Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, показник електронної взаємодії в регіоні склав 76 відсотків, що перевищує рівень он-лайн звітування 2016 року на 32 відсотки. Минулого року він дорівнював 44 відсоткам.

Найбільший приріст звітності, що подається по е-mail, продемонстрували підприємці – фізичні особи, що свідчить про зростання популярності сервісів фіскальної служби серед платників. З початку року приватні підприємці відправили до органів ДФС засобами телекомунікаційного зв’язку 65 тисяч звітів.

Для зручності платників на сайті ДФС України розміщені електронні форми документів: http://sfs.gov.ua/elektronni-formi-dokumentiv/. Саму звітність можна відправляти за допомогою Електронного кабінету платника: https://cabinet.sfs.gov.ua. Цей сервіс надає низку он-лайн послуг, як представникам бізнесу, так й громадянам.

Зокрема, це:

– податковий календар;

– стан розрахунків з бюджетом;

– листування з органами ДФС;

– облікові дані;

– пошук інформації в реєстрах ДФС;

– подання заяв/запитів;

– подання декларації про майновий стан і доходи в електронному вигляді;

– сплата податків (фізичним особам);

– перегляд даних СЕА ПДВ та інші.

Головне управління ДФС у Запорізькій області