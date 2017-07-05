Wednesday, July 05, 2017
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Юліана Козаченко: "За перше півріччя запорізькі платники спрямували до держбюджету 2,4 мільярда гривень"

Деталі
липня 05, 2017

За перше півріччя 2017 року від платників Запорізької області до державного бюджету надійшло 2 мільярди 441 мільйон гривень податків і зборів

(без даних Запорізького управління Офісу великих платників податків ДФС).
Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, це на 688 мільйонів більше, ніж за першу половину 2016 року.
– Серед основних чинників зростання надходжень – детінізація податків та, зокрема, запровадження автоматизованого адміністрування податку на додану вартість. Усього з початку року платники перерахували 1 мільярд 62 мільйони гривень ПДВ, що на 335 мільйонів більше, ніж торік, – підкреслила Юліана Козаченко.
Податку на доходи фізичних осіб за шість місяців сплачено 847 мільйонів, це на 234,8 мільйона перевищує рівень січня-червня минулого року та на 63 мільйони – прогнози на цей рік.
Підприємства області забезпечили 316,5 мільйона гривень податку на прибуток, що на 56,2 мільйона більше, ніж за аналогічний період 2016 року. Виконання індикативів на поточний рік склало 101,5 відсотка, понадпланово бюджет отримав 4,6 мільйона.
Крім того, надійшло 193,7 мільйона гривень військового збору, зростання до минулорічних показників – на 29,2 відсотка або на 43,8 мільйона, до очікуваної суми на 2017 рік – на 11 відсотків, додатково на потреби армії спрямовано 19,3 мільйона.

 

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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