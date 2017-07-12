Юліана Козаченко: «Податок на доходи запорожців поповнив місцеві скарбниці на 1 мільярд 887 мільйонів гривень»

Деталі липня 12, 2017

За 6 місяців поточного року запорізькі платники спрямували до зведеного бюджету 2 мільярди 516 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб (без показників Спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників у м. Запоріжжя) . З них до державного бюджету надійшло 25 відсотків платежів, або 629 мільйонів гривень, та до місцевих бюджетів – 75 відсотків, або 1 мільярд 887 мільйонів. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, надходження перевищили минулорічні на 582 мільйони гривень, а прогнозний рівень на цей рік – на 136 мільйонів.

Найбільшими платниками цього податку є підприємства таких галузей економіки, як виробництво і розподіл електроенергії, державне управління й оборона, грошове та фінансове посередництво, сільське господарство, а також заклади охорони здоров'я, надання соціальної допомоги та освіти.

Як відзначила Юліана Козаченко, у Запорізькому регіоні податок на доходи фізичних осіб забезпечує понад половину від загальних надходжень бюджетів громад. Серед основних резервів залучення додаткових коштів є робота фіскальної служби з детінізації економіки, зокрема, це протидія порушенням на ринку праці, контроль за дотриманням трудового законодавства, погашення заборгованостей по виплатам заробітних плат тощо. Ці заходи проводяться спільно із іншими органами виконавчої влади.