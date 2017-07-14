Friday, July 14, 2017
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Юліана Козаченко: «Запорізькі підприємства-забруднювачі сплатили понад 116 млн гривень екологічного податку»

Деталі
липня 14, 2017

Протягом шести місяців 2017 року від запорізьких платників до зведеного бюджету надійшло 116,2млн грн. екологічного податку. В тому числі до державного бюджету перераховано23,2млнгрн., місцеві скарбниці поповнилися на93млнгрн.
Як зазначила в.о. начальника ГУ ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, порівняно з першим півріччям 2016 року, надходження з екоподатку зросли на 98 млн гривень або на 547 відсотків. При чому, більшу частину надходжень забезпечили платники м. Енергодар, Запорізького району, м. Запоріжжя, а також Бердянського та Мелітопольського районів.
Платниками екологічного податку є підприємства, які у результаті своєї діяльності забруднюють атмосферне повітря, здійснюють викиди у водні об'єкти, а також утворюють та розміщують радіоактивні відходи. У Запорізькому регіоні налічується понад 2,8 тисячі таких підприємств.

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