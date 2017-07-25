Tuesday, July 25, 2017
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Запорізькі водокористувачі та підприємства добувної промисловості збільшили сплату податків на 42 мільйони

Деталі
липня 25, 2017

У Запорізькій області спостерігається стійка динаміка зростання рентної плати за спеціальне користування водою та надрами. Як зазначила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, з початку року до бюджетів надійшло понад 89 мільйонів гривень плати за спецвикористання води. Згідно з бюджетним розподілом половину суми спрямовано до державного бюджету, іншу частину – до місцевих. Рівень сплати порівняно з минулорічним підвищився на 25 відсотків або на 17,8 мільйона.
Сьогодні цей платіж перераховують майже 3 тисячі суб'єктів господарювання регіону, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту, рибництва, виробництва напоїв тощо.
Підприємства добувної промисловості забезпечили 134,4 мільйона гривень плати за надрами, у тому числі 100 мільйонів – до державного бюджету та 34,4 мільйона – до місцевих скарбниць.
У порівнянні з відповідним періодом 2016 року надходження до бюджетів збільшились на 23,8 мільйона або на 21,6 відсотка. Переважна частина плати надійшла від користувачів надрами Василівського району – 123 мільйони, у м. Запоріжжя сплачено 2,4 мільйона, Пологівського району – 2,1 мільйона, Запорізького – 1,6 мільйона та Мелітопольського районів – майже 1,3 мільйона.
У територіальних органах фіскальної служби області зареєстровано 573 платники рентної плати.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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