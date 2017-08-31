Запрошення на Бізнес-зустріч з банкіром ЄБРР

Деталі серпня 31, 2017

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Центр підтримки бізнесу в Запорізькій області запрошують керівників малих та середніх підприємств (МСП), в яких річний обіг становить понад 100 млн грн, на бізнес-зустріч. Метою зустрічі є ознайомлення з можливостями фінансування, які надає ЄБРР для МСП у рамках ініціативи EU4Business.

ПРОГРАМА

14.30 - 15.00 реєстрація учасників, вітальна кава

15.00 - 15.15 Володимир Шамілов, президент ЗТПП, вступна промова

15.15 - 17.00 Владислав Носик, CFA, Провідний банкір програми

фінансування та розвитку малого та середнього бізнесу (МСБ) ЄБРР в Україні «Умови залучення фінансування ЄБРР для розвитку МСБ за підтримки грантів програми Європейського Союзу EU4Business»

17.00 - 17.30 Запитання та відповіді з банкірами ЄБРР

17.30 Фуршет

ОБОВ'ЯЗКОВА попередня реєстрація до 05 вересня 2017р. за посиланням

https://form.jotformeu.com/72013187028349 Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) (www.ebrd.com), акціонерами якого є 64 країни та дві міжнародні організації, підтримує розвиток ринкової економіки і демократії. Грантову підтримку малому та середньому бізнесу в Україні ЄБРР надає з 2010 року, допомогаючи малим і середнім підприємствам залучати висококваліфікованих місцевих консультантів та міжнародних екпертів-практиків, здатних якісно трансформувати їх бізнес, та надає гранти для часткової компенсації оплати послуг консультантів. За цей час ЄБРР надав грантову підтримку більш ніж 722 малим та середнім підприємствам України на суму понад 15,7 млн. євро. Фінансування було забезпечено Європейським Союзом, урядами США та Швеції. 20 травня 2016 року в рамках Ініціативи EU4Business була підписана угода вартістю 40 млн євро між ЄС та Європейським банком реконструкції та розвитку щодо виділення фінансування в обсязі 28 млн євро на консультаційну, інформаційну, навчальну та іншу підтримку МСП в Україні. Допомога передбачає створення мережі центрів підтримки бізнесу по всій країні, а також підтримку прямого фінансування малих та середніх підприємств з боку ЄБРР у розмірі 12 млн євро. Центр підтримки бізнесу у Запоріжжі є інформаційним партнером ЄБРР у м.Запоріжжя в рамках ініціативи EU4Business.