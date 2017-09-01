Про пенсію подбай змолоду

Деталі вересня 01, 2017

На прес-конференції, що відбулася у Запоріжжі для місцевих та дніпропетровських журналістів, йшлося про актуальні питання щодо пенсійного реформування. Директор департаменту пенсійного забезпечення Міністерства соціальної політики України Валентина Кудін поінформувала присутніх про сучасний стан пенсійної системи та презентувала урядові пропозиції щодо змін у пенсійній системі. Ірина Ковпашко, директор департаменту пенсійного забезпечення цього ж Міністерства, розповіла про фінансовий стан пенсійної системи, окреслила проблеми та шляхи їх вирішення. Про стан справ з пенсійного забезпечення у нашому регіоні доповіла в.о. начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Запорізькій області Світлана Жмурко.

На прес-конференції, зокрема було зазначено, що більшість пенсіонерів нашої країни перебувають за межею бідності. З 12 млн. людей пенсійного віку 8 млн. отримує тільки мінімальну пенсію 1312 грн, яка становить лише близько 50 відсотків вартості «споживчого кошику» фактичного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Середній розмір пенсії в Україні складає 1888 грн.

Що ж пропонують урядовці, аби вийти з такого становища та стабілізувати ситуацію? Насамперед, передбачено реформування системи оплати праці та соціально-трудових відносин, виведення з «тіні» заробітних плат та робочих місць (у тому числі через посилення мотивації сплачувати внески до системи пенсійного страхування), запровадження принципів соціальної справедливості у нарахування пенсійних виплат ( в залежності від тривалості страхового стажу та заробітку), а також розширення охоплення пенсійним страхуванням зайнятого населення.

Все це стане можливим, підкреслювалося на журналістському зібранні, якщо наш «бойовий» парламент прийме відповідний Закон та внесе суттєві зміни до вже існуючих законодавчих актів, що стосуються пенсійної реформи. В цілому ж з 1 жовтня ц.р. пенсії мають підвищити 5,6 млн. особам завдяки осучасненню зарплатної бази, а загалом підвищення пенсій торкнеться 9 млн. осіб через збільшення прожиткового мінімуму та відповідного підвищення мінімальної пенсії.

Осучаснення пенсій для «старих» пенсіонерів має здійснитися із використанням показника середньої заробітної плати на рівні 3764,40 гривень. Цей показник буде використовуватися для обчислення пенсій, що призначаються у 2017 році, як середній розмір заробітної плати за 2014, 2015 та 2016 роки. Пропонується також визначити на законодавчому рівні механізм щорічної індексації пенсій для захисту від інфляції: із урахуванням фінансових можливостей солідарної системи, але не менш ніж на 50 відсотків росту середньомісячних зарплат за три роки та на 50 відсотків індексу споживчих цін.

Організатори прес-конференції відповіли на численні запитання журналістів. Один з висновків, зроблених на цьому заході, такий, що на державу сподівайся, але про свою майбутню пенсію дбай сам і чим раніше, тим безпечніше та надійніше.



Вл.інф.