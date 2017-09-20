Спільно з бізнесом регіону

Деталі вересня 20, 2017

Осінній сезон ділової активності - розпочато. У Запорізькому регіоні триває підготовка до II міжнародного форуму інтеграції та кооперації «InCo Forum-2017», що відбудеться

12 жовтня у ВЦ «Козак-Палац». Минулого року захід успішно підтвердив свою затребуваність та широку міжнародну представленість, цього року - має стати помітною подією у сфері кооперації територіальних громад і бізнесу.

У числі ініціаторів – Запорізька торгово-промислова палата, що традиційно організовує для бізнес-спільноти цілий ряд виставкових, конгресних заходів, відомих в Україні та за її межами.

Під час 14-ї сесії Запорізької обласної ради відбулося урочисте нагородження колективу Запорізької ТПП Грамотою Верховної Ради України. Ця відзнака вручається за вагомий внесок у розвиток життєдіяльності держави, сприяння становленню та зміцненню України.

У контексті діяльності Запорізької ТПП – це перш за все розвиток міжнародного співробітництва і коопераційних зв’язків, зміцнення соціально-економічного, промислового потенціалу регіону та України.

Найбільшою цінністю системи палат залишаються інтереси та потреби українського бізнесу. Адже організація об’єднує провідні підприємства та організації області, що представляють практично всі галузі економіки та створюють більше 80 відсотків регіонального валового внутрішнього продукту.

Президент Запорізької торгово-промислової палати

Володимир Шамілов:

Саме прагнення регіональної бізнес-спільноти розширювати кордони співпраці та використовувати сучасні маркетингові інструменти надихають нас на активну реалізацію проектів з підтримки бізнесу, продовження усталених та створення нових сервісів для компаній регіону.

Ми дякуємо компаніям – членам ЗТПП, що впевнено та наполегливо йдуть до мети – ви спонукаєте нас постійно вдосконалюватися, нашим регіональним та міжнародним партнерам – із вашою підтримкою реалізовуються корисні для економіки регіону проекти, журналістській спільноті регіону – ваша увага до важливих бізнес-ініціатив надзвичайно важлива.