Деталі вересня 28, 2017

Запровадження енергетичного менеджменту в бюджетних установах, досвід впровадження та розвитку систем енергоменеджменту на рівні органів місцевого самоврядування,

умови кредитування проектів з енергозбереження з боку міжнародних фінансових організацій. – Ці та інші не менш цікаві теми впродовж п’яти днів (з 25 по 29 вересня) обговорюватимуть експерти в галузі енергозбереження та керівники і енергоменеджери регіону в рамках тренінгу «Сприяння розбудові системи енергоменеджменту в містах Запорізької області».

З доповіддю про успіхи і плани Запорізької облради в справі впровадження енергоменеджменту та енергомоніторингу перед учасниками тренінгу і гостями виступив перший заступник голови Запорізької обласної ради Єгор Семенков. В першу чергу, він подякував оргіназаторам – «Школі енергоефективності» та німецькій компанії GIZ – за можливість долучитися до європейського досвіду в сфері енергоефективності.

- Запорізька обласна рада наслідує тренди європейських технологій енергоменеджменту, - зауважив Єгор Семенков і навів конкретні приклади: цього року в кількох інтернатних закладах області проведено реконструкцію старих котельних і збудовано нові модульні котельні, що дозволило перейти з мазутного палива на тверде. В двох психоневрологічних інтернатах – Орловському і Любецькому - обласна рада провела роботи коштом обласного бюджету, виділивши 3 млн. грн.. Ще 1,2 млн. грн. обласна рада виділила на реконструкцію системи опалення і газопостачання Веселівського психоневрологічного інтернату.

За словами Єгора Семенкова, послідовність у заходах з енергозбереження найяскравіше проявилась у запровадженні Запорізькою обласною радою системи енергетичного менеджменту та автоматизованої системи моніторингу, аналізу та обліку енергоресурсів. Сьогодні на кожному із 138-ми об’єктів бюджетної сфери Запорізької обласної ради впроваджена система енергомоніторингу та енергоменеджменту, що надає можливість керувати споживанням ресурсів, досягати значної економії тільки за рахунок організаційних та управлінських рішень.

- Ми виконали розрахунки, встановили контрольні параметри, а головне – встановили мету: ефективно використовувати ресурси, не знижуючи при цьому комфорт та якість послуг. Навпаки, така робота дозволила встановити більш чіткий контроль дотримання санітарних температурних норм у приміщеннях. Фахівці, отримуючи інформацію про обсяги спожитих енергоресурсів, мають можливість своєчасно реагувати, якщо бачать перевищення контрольних показників. Сьогодні енергоменеджментом у бюджетній сфері регіону займаються близько двох сотень фахівців, які проводять контроль за споживанням ресурсів по 413-ти будівлям 138-ми установ у сфері освіти, культури, медицини, спорту та на комунальних котельних, - підкреслив Єгор Семенков.

При цьому він підкреслив, що виключно за бюджетні кошти реалізувати глобальні плани із енергомодернізації навряд чи вдасться. Тому Запорізька обласна рада відкрита до подальшої співпраці із GIZ та іншими внутрішніми і зовнішніми інвесторами.

- Ми розуміємо: тільки капітальний ремонт системи енергопостачання і запровадження нових технологій гарантуватимуть суттєве зменшення енергоресурсів в майбутньому, - сказав Єгор Семенков.