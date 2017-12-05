Мелітопольський завод нарощує виробництво високоолеїнової олії

Деталі грудня 05, 2017

Мелітопольський олійноекстракційний завод (ОЕЗ) збільшив частку виробництва високоолеїнової олії до 25%. Про це журналу The Ukrainian Farmer повідомив

директор підприємства Сергій Рудченко.

«Наша стратегія – постійно бути присутніми на цьому ринку, тому частка виробництва такої олії щороку зростає на 10-15%, надалі зупинятися не збираємося», – зазначив він.

Високоолеїнову олію підприємство експортує у США, Іспанію, Китай, Сінгапур та інші країни.

«В Україні її залишається незначна кількість. Причина – вітчизняний споживач не володіє інформацією про корисні властивості високоолеїнової олії, тому цей продукт ще не має великого попиту», – підкреслив Сергій Рудченко.

За його словами, Мелітопольський ОЕЗ закуповує сировину в фермерів. Кожна вантажівка з насінням, що прибуває на завод, перевіряється на вміст олеїнової кислоти, після чого відвозиться на окремий склад.

Після того, як підприємство набирає промислову кількість високоолеїнового соняшнику, воно зупиняє виробництво, повністю вичищає обладнання і тільки тоді береться за перероблення.

«До речі, аграрій, вирішивши вирощувати високоолеїновий соняшник, нічим не ризикує, оскільки технологія його вирощування така ж сама, як звичайного», – додав директор Мелітопольського олійноекстракційного заводу.