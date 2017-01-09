Запорізькі оперативники ліквідували інтернет-торгівлю цигарками

Деталі січня 09, 2017

Співробітники оперативних підрозділів Головного управління ДФС у Запорізькій області в рамках операцій "Акциз 2017", "Рубіж 2017" та розслідування кримінального провадження за ч.1, 3 ст. 204 КК України, яке здійснюється під процесуальним керівництвом Мелітопольської місцевої прокуратури, встановили факт реалізації тютюнових виробів, які надійшли на територію України поза митним контролем без марок акцизного податку України встановленого зразка.

Продавав цигарки 32-річний місцевий житель через оголошення, які розміщував на одному із сайтів в мережі Інтернет на території Запорізької області. Товар доставляли із Одещини.

На підставі ухвали суду проведено 4 обшуки за місцями зберігання та реалізації тютюнових виробів, за результатами яких вилучено 42,6 тис. пачок цигарок в асортименті загальною орієнтовною вартістю 1 млн. 66 тис. гривень.

Наразі тривають слідчі дії. Про це повідомляє Головне управління ДФС у Запорізькій області.