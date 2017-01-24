Просимо відгукнутись очевидців ДТП

Деталі січня 24, 2017

Слідчим відділенням Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016080230001924, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, за фактом дорожньо-транспортної пригоди, яка мала місце близько 19:00 год. 23.10.2016 по вул. Центральна с. Лежене Запорізького району.



Обставини події: 23.10.2016 приблизно о 19:00 год. невстановлений водій керуючи легковим автомобілем «ГАЗ-24» світлого кольору з причепом, здійснюючи рух по вул. Центральна с. Лежине, зі сторони с. Новостепнянське в напрямку с. Степне Запорізького району, біля буд. 53 скоїв наїзд на пішоходів І. та Б. Від отриманих тілесних ушкоджень пішохід Б. померла на місці пригоди, а пішохід І. госпіталізований з тяжкими тілесними ушкодженнями до лікарні. З місця ДТП водій зник в невідомому напрямку.

Прохання очевидців вищевказаної ДТП звернутись до Запорізького РВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Шушенська, буд. 12-Б, або за телефоном 223-61-90.