Wednesday, January 25, 2017
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Розшукуються очевидці ДТП - СУ ГУНП в Запорізькій області

Деталі
січня 25, 2017

У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12016080050007442, за фактом ДТП, передбаченого ч.2 ст.286 КК України.
Обставини події:  19.12.2016, приблизно о 11 годині 10 хвилин, водій автомобіля «Хюндай», реєстраційний номер АЕ4261ЕЕ, здійснюючи рух по бул. Будівельників в м. Запоріжжі, з боку вул. 14 Жовтня, в районі будинку 10, допустив наїзд на пішохода – чоловіка, який перетинав проїжджу частину справа на ліво по ходу руху автомобіля.
В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесні ушкодження та був доставлений до лікарні, де 05.01.2017 помер.  

Прохання очевидців вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди звернутися до СУ ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 726 (будівля ГУВС обл.), або за телефоном 239-24-70.

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