Громадянин Туреччини намагався незаконно ввезти майже 60 кілограмів тютюну

Деталі січня 31, 2017

Спробу незаконного ввезення тютюну виявили митники у Запорізькому аеропорту.

Громадянин Туреччини, який прибув до України авіарейсом "Стамбул-Запоріжжя", самостійно обрав для проходження "зелений коридор", де митний контроль здійснюється у спрощеному порядку, без заповнення митної декларації.

Під час проведення огляду з використанням інтроскопу "Rapiscan" встановлено, що у його багажу та у ручній поклажі, окрім особистих речей, знаходилося 119 пачок тютюну загальною вагою 59,5 кг.

Таким чином, громадянин Туреччини порушив порядок проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю (заборони та обмеження, визначені ч.2 ст.376, ст.378 Митного кодексу України), а саме – переміщення через "зелений коридор" товарів в обсягах що заборонені, без ознак приховування.

Про це повідомляє Запорізька митниця ДФС.