Monday, February 06, 2017
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Шахраї намагалися вкрасти у бюджету більше 12 мільйонів гривень

Деталі
лютого 06, 2017

У ході проведених заходів оперативники другого відділу міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС встановили, що посадовці одного з підприємств, при веденні фінансово-господарської діяльності користувалися послугами "фіктивних" фірм. Стало відомо, що завдяки співпраці з "фіктивниками", махінатори оволоділи бюджетними коштами в розмірі, що перевищує 12 мільйонів гривень.
Нині відносно посадовців підприємства розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується по ч. 5 ст. 191 УК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим станом) і проводяться слідчо-оперативні заходи.

Міжрегіональне оперативне управління
(Запоріжжя)

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