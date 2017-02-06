Шахраї намагалися вкрасти у бюджету більше 12 мільйонів гривень

Деталі лютого 06, 2017

У ході проведених заходів оперативники другого відділу міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків ДФС встановили, що посадовці одного з підприємств, при веденні фінансово-господарської діяльності користувалися послугами "фіктивних" фірм. Стало відомо, що завдяки співпраці з "фіктивниками", махінатори оволоділи бюджетними коштами в розмірі, що перевищує 12 мільйонів гривень.

Нині відносно посадовців підприємства розпочато кримінальне провадження, що кваліфікується по ч. 5 ст. 191 УК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим станом) і проводяться слідчо-оперативні заходи.

Міжрегіональне оперативне управління

(Запоріжжя)