Прохання до очевидців ДТП звернутися до відділу розслідування ДТП СУ ГУНП в Запорізькій області

Деталі лютого 10, 2017

У зв’язку з проведенням розслідування по кримінальному провадженню за фактом ДТП, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2017 за № 12017080000000065, просимо відгукнутись очевидців вказаної дорожньо-транспортної події.

Обставини події: 05.02.2017, приблизно о 12 годині 25 хвилин, водій А., керуючи автомобілем «ЗАЗ 1102», рухався по проїзній частині вул. Північне шосе в м. Запоріжжі, з боку вул. Демократичної в напрямку вул. Нарвської.

В цей час, у зустрічному автомобілю «ЗАЗ 1102» напрямку рухався пасажирський мікроавтобус «БАЗ 2215» за маршрутом № 54. На перехресті з вул. Діагональною водій автомобіля «ЗАЗ 1102» не надав перевагу у русі, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з автобусом «БАЗ 2215».

Внаслідок вказаної дорожньо-транспортної пригоди пасажир автомобіля «ЗАЗ 1102» загинув на місці події. Також травми отримали пасажири маршрутного автобусу та автомобіля «ЗАЗ».

Прохання до очевидців вищевказаної ДТП звертатися до відділу розслідування ДТП СУ ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 414 або за телефоном (061) 239-23-66.