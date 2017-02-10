Наїзд на пішохода в районі гіпермаркета «МЕТРО». Просимо очевидців ДТП допомогти у розлідуванні

Деталі лютого 10, 2017

У зв’язку з проведенням розслідування по кримінальному провадженню за фактом ДТП, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.02.2017 за № 12017080000000066, просимо відгукнутись очевидців вказаної дорожньо-транспортної події.

Обставини події: 06.02.2017, приблизно о 05 годині 45 хвилин, водій, керуючи автомобілем «ГАЗ 33021 212 СПГ», рухаючись по проїжджій частині автодороги Харків-Сімферополь, на території м. Запоріжжя, з боку м. Харкова в напрямку м. Сімферополя, в районі повороту на гіпермаркет «МЕТРО», скоїв наїзд на пішохода – жінку.

Внаслідок даної дорожньо-транспортної пригоди пішохід загинула на місці пригоди.

Прохання до очевидців вищевказаної ДТП звертатися до відділу розслідування ДТП СУ ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 414 або за телефоном (061) 239-23-66.