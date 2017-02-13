Незаконна торгівля алкоголем та порушення касової дисципліни обійшлися запорізькому кафе у понад 140 тисяч гривень

Деталі лютого 13, 2017

В одному із запорізьких закладів громадського харчування не надто переймалися законним способом ведення діяльності – у цьому впевнилися аудитори фіскальної служби під час перевірки. У її ході співробітники ДФС встановили одразу шість порушень законодавства.

Зокрема, у кафе розрахункові операції проводилися без застосування касової техніки, покупцям не видавалися чеки, сума готівкових коштів у касі не відповідала зазначеній у денному звіті РРО, за місцем реалізації порушено порядок обліку товарних запасів загальною вартістю майже 12 тисяч гривень. Крім того, були виявлені неоприбутковані у книгах обліку кошти на понад 18,5 тисячі гривень. До того ж, у закладі алкогольні напої продавалися за цінами нижче мінімальних роздрібних та без ліцензії на право торгівлі.

Таким чином, ревізори виявили порушення вимог Законів України "Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", "Про державне регулювання виробництва й обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", Постанови Кабінету Міністрів України "Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв", Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

За результатами перевірки до суб'єкта господарювання застосовані штрафні санкції на загальну суму 143,6 тисячі гривень.

Головне управління ДФС у Запорізькій області