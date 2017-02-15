Дві українки намагалися незаконно ввезти з Туреччини майже півкілограма ювелірних виробів

Деталі лютого 15, 2017

Спробу незаконного ввезення понад 400 одиниць ювелірних виробів попередили митники 14 лютого у міжнародному аеропорту м. Запоріжжя.

У зоні митного контролю залу "на приліт" під час оформлення пасажирів авіарейсу "Стамбул-Запоріжжя" дві громадянки України самостійно обрали для проходження митного контролю "зелений коридор", який здійснюється у спрощеному порядку (без заповнення митної декларації).

Під час проведення митного контролю встановлено, що у їхніх ручних поклажах, окрім особистих речей, знаходяться ювелірні вироби з металу жовтого кольору. В однієї із них виявлено 288 сережок та кулонів загальною вагою 244 грамів, у іншої 148 пар сережок вагою 219 грамів.

Таким чином громадянки вчинили дії, спрямовані на порушення порядку проходження митного контролю в зонах (коридорах) спрощеного митного контролю, а саме переміщення через "зелений коридор" товарів в обсягах, що перевищують неоподатковувану норму переміщення через митний кордон України, без ознак приховування.

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого ст. 471 Митного кодексу України.

Товари тимчасово вилучені митницею для проведення товарознавчої експертизи.

Запорізька митниця ДФС