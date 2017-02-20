У Запоріжжі ліквідували конвертаційний центр з оборотом у 250 млн. грн

Деталі лютого 20, 2017

Діяльність центру конвертації з оборотом в 250 мільйонів гривень припинили у Запоріжжі співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою і ДФС.

За інформацією прес-центру СБУ, зловмисники організували діяльність ряду фіктивних фірм, по реквізитах яких проводилися безтоварні фінансово-господарські операції. Більше 100 приватних підприємств з різних регіонів України скористалися їхніми "послугами", перерахувавши безготівкові грошові кошти для подальшої конвертації у готівку. Впродовж 2014-2016 років зловмисники "проконвертували" більше 250 мільйонів гривень.

Під час обшуків в житлових, офісних приміщеннях конвертаційного центру і автомобілях ділків правоохоронці вилучили "чорну" бухгалтерію, більше ста печаток фіктивних підприємств, комп'ютерну техніку з доказами проведення нелегальних операцій і більше шестисот п'ятдесяти тисяч гривень готівки.

На банківські рахунки, які використовувалися ділками, накладений арешт.

Тривають оперативно-слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх осіб, причетних до фінансової угоди.