Tuesday, February 21, 2017
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Запорізькі митники запобігли незаконному ввезенню валюти на територію України

Деталі
лютого 21, 2017

18 лютого в зоні митного контролю залу «на приліт» міжнародного аеропорту Запоріжжя під час митного оформлення пасажирів рейсу «Сабіха-Запоріжжя» у громадянина України було виявлено 21000 доларів США без  дозвільних документів на їх ввезення.

Іноземна валюта знаходилася у поясній сумочці пасажира без ознак приховування. Він самостійно обрав для проходження «зелений коридор», де митний контроль здійснюється у спрощеному порядку.
Таким чином, громадянин України вчинив дії спрямовані на порушення порядку  проходження митного контролю, а саме переміщення через «зелений коридор» товарів в обсягах обмежених до переміщення через митний кордон України. Валюта в установленій нормі для усного декларування (еквівалент 10000 ЕВРО) була повернута громадянину. Валюта в кількості 10 400 доларів США  (десять тисяч чотириста) тимчасово вилучена.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 471 Митного кодексу України.

 

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