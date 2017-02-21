Просимо очевидців дорожньо-транспортної пригоди звернутися до СУ ГУНП в Запорізькій області

Деталі лютого 21, 2017

У провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження № 12014080220000147, за фактом ДТП, передбаченого ч.2 ст.286 КК України.

Обставини події: 22.02.2014 року, приблизно о 00 годин 05 хвилин, водій автомобіля «ІNFІNІTІ FX37», рухаючись по проїжджій частині вул. 9 Січня в м. Гуляйполі, Запорізької області, в районі буд. №288 скоїв наїзд на пішохода, який лежав на проїжджій частині. В результаті дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав смертельні тілесні ушкодження.

Прохання очевидців вищевказаної дорожньо-транспортної пригоди звернутися до СУ ГУНП в Запорізькій області, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Матросова, 29, кабінет № 726 (будівля ГУВС обл.), або за телефоном 239-24-70.